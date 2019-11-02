Son Dakika Haberleri: Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama
Son Dakika 3. Sayfa Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama

Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama

7 saat önce

Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama Elektrik kablolarının patladığı anlar kameradaİSTANBUL - Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının olduğu alandaki yer altı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama

Elektrik kablolarının patladığı anlar kamerada

İSTANBUL - Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının olduğu alandaki yer altı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı o anlar kameralara yansıdı.

Olay saat 10.00 sıralarında Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının olduğu alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otobüs duraklarının bulunduğu alandan geçen yer altı kabloları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. Yanmadan kaynaklanan patlamaların yaşandığı o anlar kameraya yansıdı.

Eminönü'nde elektrik kablolarında patlama

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:05 Kaynak: İHA
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