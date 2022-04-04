EMİNÖNÜ'NDE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİ RAHATSIZ EDİYOR - Son Dakika
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EMİNÖNÜ'NDE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİ RAHATSIZ EDİYOR

04.04.2022 15:39

FATİH'te polis ekipleri taksicilere denetim yaptı.

FATİH'te polis ekipleri taksicilere denetim yaptı. Emniyet kemeri takmadığı için ceza kesilen taksici, " Bütün gün emniyet kemeri takmak sıkıyor, rahatsız ediyor." dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Eminönü Kennedy Caddesi'nde taksicilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kısa mesafe, yolcu seçme gibi konularda ihlal yapıp yapmadıkları kontrol edildi.

"EMNİYET KEMERİ TAKMAK SIKIYOR"

Denetim sırasında emniyet kemeri takmayan taksiciye 196 lira ceza kesildi. Taksici, "Emniyet kemerinden kaynaklı ceza yedim. Bütün gün emniyet kemeri takmak sıkıyor, rahatsız ediyor. Yapacak bir şey yok" diye konuştu.

Ehliyetini evde unuttuğunu söyleyen Hülya Yiğit isimli taksiciye de 427 lira para cezası kesildi. Yiğit, "Bugüne kadar hiç ceza yemedim. Orucun vermiş olduğu dalgınlıktan kaynaklı ehliyetimi evde unutmuşum. Sahuru yaptıktan sonra taksiye çıktım. Ben yasal çalışıyorum ama benim dalgınlığım yüzünden yaşamış olduğum bir ceza bu. Kaçak olarak çalışanlar var. Düzgün işini yapan şoförleri de kötüye çekenlere ders olsun. Uygulamalar çok güzel" dedi

CEZA YEDİ SANIP POLİSE TEPKİ GÖSTERDİ

Denetime giren ve belgesindeki barkodu kontrol edilen taksici ceza yediğini sanarak polise tepki gösterdi. Taksici, "Eksik bir şey varsa ceza yaz. Taksi şoförü belgesinde barkod olmadığı için ceza yedim. Barkod var. Sistemde bakıldığında görülüyor. Bunu görerek bana ceza yazıyorsunuz ayıptır" diyerek tepkisini dile getirdi. Polis memurları taksi şoförüne yaptıkları kontrolde eksik belgesi olmadığını açıklamaya çalıştılar. Taksi şoförü durumu anladığında memurlara teşekkür edip, özür diledi.

EMİNÖNÜ'NDE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİ RAHATSIZ EDİYOR
EMİNÖNÜ'NDE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİ RAHATSIZ EDİYOR
EMİNÖNÜ'NDE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİ RAHATSIZ EDİYOR
EMİNÖNÜ'NDE EMNİYET KEMERİ TAKMAYAN TAKSİCİ RAHATSIZ EDİYOR

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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