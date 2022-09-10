Eminönü'nde genç kadınları taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı - Son Dakika
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Eminönü'nde genç kadınları taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı

10.09.2022 13:25

İstanbul Eminönü'nde iki genç kadını takip ederek taciz ettiği iddia bir şahsı, esnaf yaka paça yakaladı. Esnafın yere yatırdığı taciz şüphelisine kadınlar yerde tekmeler atarken, yaşanan anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Geçtiğimiz Perşembe günü Eminönü Tahtakale'de öğle saatlerinde iddialara göre iki genç kadın yolda yürürken bir kişi peşlerine takıldı. Şüpheli kişi, bir süre sonra genç kadınlara tacizde bulundu.

ESNAF YAKALADI

Duruma tepki gösteren kadınlar bağırmaya başladı. Bağrışmaları duyan esnaf olaya müdahale ederek şüpheli kişiyi etkisiz hale getirip yere yatırdı.

KADINLAR DA TEKMELEDİ

Esnafın polise teslim etmek için yerde tuttuğu sırada, kadınlar ise tacizciye tekme attı. Kadınlar kendilerini durdurmak isteyen vatandaşlara da tepki gösterdi. Şüpheli yerden kalkmak isteyince de bu sefer esnaf tarafından darp edildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, genç kızları taciz eden şahsın "Ben inşaatın olduğu yere gidiyordum. Böyle olmaz, bırakın ayağa kalkayım" dediği görüldü. Esnaf da, "Burada inşaat mı var?" diyerek cevap verdi.

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Kaynak: İHA

Eminönü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eminönü'nde genç kadınları taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eminönü'nde genç kadınları taciz ettiği iddia edilen şahsa meydan dayağı - Son Dakika
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