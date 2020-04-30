Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı - Son Dakika

Tespit :

Yahu neden alır neden bırakırsın. Almışız yargının kanunlarını avrupadan bize ayit değilki normal burda bırakanın suçu değilki iştitade ne yazıypr onu uyguluyor salı verilmesini istemezdik ama bize ayit olmayan yasaların değişmesi lazım