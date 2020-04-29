Eminönü'nde güvercinleri ezen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Eminönü Meydanı'nda dün sabah saatlerinde yem yiyen güvercinleri ezen Üsame E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Eminönü Meydanı'nda dün sabah saatlerinde bir şahıs aracıyla üzerinden geçtiği onlarca güvercinin ölmesine neden olmuştu. Olayla ilgili çalışma yapan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvercinleri ezen şüphelinin Üsame E. olduğunu tespit etmişti. İkametinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Üsame E.'nin 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'mala zarar verme' suçlarından kaydının olduğu da öğrenilmişti. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Üsame E., bugün sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Nöbetçi savcılıkta işlemleri tamamlanan zanlı İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Burada ifadesi alınan Üsame E. imza adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL