Son Dakika Haberleri: Eminönü'nde Hanlardaki Dükkanları Restorasyona Geldik Diyerek Soymuşlar

Eminönü'nde Hanlardaki Dükkanları Restorasyona Geldik Diyerek Soymuşlar

1 saat önce

(ek görüntüler 2) EMİNÖNÜ'NDE HANLARDAKİ DÜKKANLARI RESTORASYONA GELDİK DİYEREK SOYMUŞLAR(Tür: İstanbul)

(ek görüntüler 2) EMİNÖNÜ'NDE HANLARDAKİ DÜKKANLARI RESTORASYONA GELDİK DİYEREK SOYMUŞLAR

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:37 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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