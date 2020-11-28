DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

28.11.2020 14:54
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3, System.String[]

Koranavirüs önlemlerine rağmen Eminönü meydanında yine insan ve araç yoğunluğu oluştu.

Koranavirüs önlemlerine rağmen Eminönü meydanında yine insan ve araç yoğunluğu oluştu. Galata köprüsünün üzeri ise yan yana balık tutan çok sayıda balıkçıyla doldu. Bölgedeki hareketlilik havadan görüntülendi. İstanbul'da havanın güzel olması nedeniyle Eminönü bölgesinde araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor. Bölgedeki otoparklar Eminönü'ne gelenlerin araçlarıyla dolarken, yaya geçitlerinde de karşıdan karşıya geçmeye çalışanlar sosyal mesafeden uzak kalabalıklar oluşturdu.

Öte yandan Galata köprüsünde de yüzlerce balıkçı sosyal mesafe kurallarına aldırış etmeden yan yana sabahın erken saatlerinden bu yana balık tutmaya çalışıyor. Balıkçılar ve köprüden geçmeye çalışan vatandaşlar köprü üzerinde insan yoğunluğu oluşturuyor. Karaköy meydanı da insan yoğunluğundan nasibini alıyor. Karaköy meydanı ve çevresinde yoğun  insan ve araç yoğunluğu oluştu.

- Sokaklar
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

İstanbul, Eminönü, Galata, Balık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika


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