DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 - Son Dakika

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
28.11.2020 14:54
Koranavirüs önlemlerine rağmen Eminönü meydanında yine insan ve araç yoğunluğu oluştu.
Koranavirüs önlemlerine rağmen Eminönü
meydanında yine insan ve araç yoğunluğu oluştu. Galata
köprüsünün üzeri ise yan yana balık tutan çok sayıda balıkçıyla doldu. Bölgedeki hareketlilik havadan görüntülendi. İstanbul
'da havanın güzel olması nedeniyle Eminönü bölgesinde araç ve insan yoğunluğu yaşanıyor. Bölgedeki otoparklar Eminönü'ne gelenlerin araçlarıyla dolarken, yaya geçitlerinde de karşıdan karşıya geçmeye çalışanlar sosyal mesafeden uzak kalabalıklar oluşturdu.
Öte yandan Galata köprüsünde de yüzlerce balıkçı sosyal mesafe kurallarına aldırış etmeden yan yana sabahın erken saatlerinden bu yana balık tutmaya çalışıyor. Balıkçılar ve köprüden geçmeye çalışan vatandaşlar köprü üzerinde insan yoğunluğu oluşturuyor. Karaköy meydanı da insan yoğunluğundan nasibini alıyor. Karaköy meydanı ve çevresinde yoğun insan ve araç yoğunluğu oluştu.
- Sokaklar
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