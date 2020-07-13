EMİNÖNÜ'NDE HIRSIZLIK İÇİN ÇOCUK KULLANAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika

EMİNÖNÜ'NDE HIRSIZLIK İÇİN ÇOCUK KULLANAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Eminönü Meydanı'nda küçük kız çocuğunu kullanarak hırsızlık yapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Eminönü Meydanı'nda küçük kız çocuğunu kullanarak hırsızlık yapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince 3 şüpheli gözaltına alındı.
Fatih Rüstempaşa Mahallesi Eminönü Meydanı'na 1 Temmuz günü gezmek için giden bir ailenin bebek arabasında asılı duran ve içerisinde 2 bin 800 lira olan çantası çalındı. Aile durumu fark etmeleri üzerine polise ihbarda bulundu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin Aykut T. (31), Yağmur T. (32) ve Ayşe D. (50) olduğu belirlendi. Aykut T. ve Yağmur T. Fatih'te, Ayşe D. ise Beyoğlu'nda dün gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ayşe D.'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. Aykut T. ve Yağmur T.'nin ise bugün adliyeye sevk edildiği bildirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise bebek arabası bulunan ailenin Eminönü meydanında bir bankta oturduğu yanlarına giden Yağmur T.'nin aileyi oyaladığı Aykut T.'nin bebek arabasındaki çantayı aldığı ve yanındaki küçük kız çocuğuna verdikten sonra uzaklaştıkları görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:50 Kaynak: DHA
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