Eminönü'nde İETT Otobüsü Denize Düştü - Son Dakika

Eminönü'nde İETT Otobüsü Denize Düştü

Son Güncelleme: 17.08.2023 15:33

Eminönü'nde park halindeki bir İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kayarak denize düştü. 6 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından otobüs vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eminönü'nde park halinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kayan ve denize düşen İETT otobüsü 6 saatlik çalışmanın ardından vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.
Fatih Eminönü'nde sabah saatlerinde park halindeki İETT otobüsü kaymış, denize düşmüştü. Otobüsün denize düşme sebebi henüz belli olmazken dibe batan otobüsü kurtarma çalışmaları 6 saat sonunda tamamlandı. Büyük vinçlerin ve dalgıçların yardımıyla otobüs denizden çıkarıldı. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eminönü, İETT, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Eminönü'nde İETT Otobüsü Denize Düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eminönü'nde İETT Otobüsü Denize Düştü - Son Dakika
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