Eminönü'nde iftar yapan esnafın cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Eminönü'nde iftar yapan esnafın cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı

22.04.2022 14:26
Eminönü'nde iftar yapan esnafın cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı

Eminönü altgeçidi esnafı İlhan Çetinkaya arkadaşlarıyla birlikte iftar yaptığı sırada dükkanda bulunan cep telefonu, 2 yabancı uyruklu kişi tarafından çalındı.

Eminönü altgeçidi esnafı İlhan Çetinkaya arkadaşlarıyla birlikte iftar yaptığı sırada dükkanda bulunan cep telefonu, 2 yabancı uyruklu kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheliler polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Fatih Eminönü Altgeçidi Çarşısı'nda geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. İddialara göre, alt geçit esnafı İlhan Çetinkaya arkadaşlarıyla iftar yapmak için masaya oturdu. Esnaf kapı önünde iftar yaparken dükkanın boş olmasını fırsat bilen iki yabancı uyruklu kişi içeri girdi. Şüpheliler rafta bulunan Çetinkaya'nın cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler görgü şahitlerinin ifadesine başvurdu. Kamera görüntülerinden şüphelilerin Fas uyruklu İ.İ. ve E.E. olduğu tespit edildi. Çalışmaları genişleten ekipler 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. - İSTANBUL

Eminönü'nde iftar yapan esnafın cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı
Eminönü'nde iftar yapan esnafın cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı
Eminönü'nde iftar yapan esnafın cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı

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Eminönü, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eminönü'nde iftar yapan esnafın cep telefonunu çalan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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