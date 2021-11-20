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Eminönü'nde itfaiyenin çilesi - Son Dakika

Eminönü'nde itfaiyenin çilesi

20.11.2021 12:04
Eminönü'nde itfaiyenin çilesi

İstanbul Eminönü'nde dar sokaklar ve araçların yanlış park etmelerinden dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri ulaşmakta güçlük çekti.

İstanbul Eminönü'nde dar sokaklar ve araçların yanlış park etmelerinden dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri ulaşmakta güçlük çekti. Olay yerine sevk edilen 4 araçtan sadece biri olay yerine ulaşabildi.

Yangın, Eminönü Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Mahallelinin iddiasına göre, madde bağımlısı kişilerin yaşadığı bir metruk binadan henüz bilinmeyen bir nedenden dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Fatih İtfaiyesi 4 aracıyla yangına müdahale etmek için olay yerine geldi. Dar sokaklardan ve yanlış araç parklarından dolayı itfaiyenin sadece çok maksatlı aracı olay yerine ulaşabildi. İtfaiye ekipleri uzatılan hortumlarla tek araçla yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken can kaybı ve ya yaralanma yaşanmadı. İtfaiyenin olaylara müdahalesinde zorluk yaşaması mahalleliyi yaşanacak daha büyük bir olaya karşı tedirgin ediyor.

"Sokaklarımız çok dar"

Demirtaş Mahalle Muhtarı Sümer Yükseler, "Defalarca söylüyoruz. Buralar tarihi kalıntılar olduğu için yıkılamıyor. O sebepten içeride tinerciler kalıyor. Maalesef bir şey uygulanamıyor. Sokaklarımız çok dar herkesin kendi aracı var. Güvenlik açısından başka yere de park etmiyorlar. Burada herkes tedirginlik içinde uyuyor. Huzurumuz yok. Korku içinde yaşıyoruz. Umarım bir çözüm bulunur" dedi.

"Hep korku içindeyiz"

İtfaiyenin büyük bir yangında mahalleye giremeyeceğini ifade eden Yükseler, "Giremez. Biz de o konuda çok tedirginiz. Geceleri uyumuyoruz, uyuyamıyoruz. Hep korku içindeyiz. Burası eski İstanbul. En çok kıymeti bilinen bir yer olması gerekirken atıl bırakılması bizi de üzüyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Eminönü'nde itfaiyenin çilesi
Eminönü'nde itfaiyenin çilesi
Eminönü'nde itfaiyenin çilesi
Eminönü'nde itfaiyenin çilesi

Tragger, İtfaiye, Eminönü, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eminönü'nde itfaiyenin çilesi - Son Dakika


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