Eminönü'nde kırtasiye malzemeleri satan 4 katlı bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eminönü'nde kırtasiye malzemeleri satan 4 katlı bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. - Son Dakika

Eminönü'nde kırtasiye malzemeleri satan 4 katlı bir iş yerinin deposunda yangın çıktı.

6 saat önce

Eminönü'nde kırtasiye malzemeleri satan 4 katlı bir iş yerinin deposunda yangın çıktı.

Eminönü'nde kırtasiye malzemeleri satan 4 katlı bir iş yerinin deposunda yangın çıktı., System.String[]

Eminönü'nde kırtasiye malzemeleri satan 4 katlı bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreyi yoğun siyah dumanlar kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. - İSTANBUL

Eminönü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü
Eminönü'nde bir hanın çatısında yangın çıktı Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum Köye gelen jandarmayı gören genç "Beni tutuklamaya geldiler" deyip intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 19:14:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eminönü'nde kırtasiye malzemeleri satan 4 katlı bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]