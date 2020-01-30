Son Dakika › 3. Sayfa › Eminönü'nde kırtasiye malzemeleri satan 4 katlı bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. - Son Dakika
Eminönü'nde kırtasiye malzemeleri satan 4 katlı bir iş yerinin deposunda yangın çıktı.
6 saat önce
Eminönü'nde kırtasiye malzemeleri satan 4 katlı bir iş yerinin deposunda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:02 Kaynak: İHA
Eminönü'nde kırtasiye malzemeleri satan 4 katlı bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Yangın nedeniyle çevreyi yoğun siyah dumanlar kapladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. - İSTANBUL
Son Dakika Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü Eminönü'nde bir hanın çatısında yangın çıktı Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum Köye gelen jandarmayı gören genç "Beni tutuklamaya geldiler" deyip intihar etti