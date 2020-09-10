Eminönü'nde kurallara uymayan restoran sahibi uyarıldı - Son Dakika

Eminönü'nde kurallara uymayan restoran sahibi uyarıldı
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Fatih Eminönü'nde gıda üzerine hizmet veren işletmelerde alınan korona virüs tedbirlerini denetledi.
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Fatih Eminönü'nde gıda üzerine hizmet veren işletmelerde alınan korona virüs tedbirlerini denetledi. Maske kullanımı, masalar arasındaki masafe ve hijyen kullarına bakıldı. Uyarılan restoran sahibi masaların üzerinde bulunan peçete ve tuzluk kaldırdı.
Türkiye genelinde koronavirüse karşı alınan tedbirler sıkı bir şekilde devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da koronavirüs tedbirleri kapsamında bir genelge yayınlamıştı. Bu genelge kapsamında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Fatih Eminönü'nde gıda üzerine hizmet veren işletmelerde alınan korona virüs tedbirlerini yerinde incelendi. İşletmelerde maske kullanımı, masalar arasında sosyal mesafe kuralı, masaların her müşteriden sonra dezenfekte edilmesi ve hijyen konularında uyarılarda bulunuldu. Bir işletmede masa üzerinde bulunan peçete ve tuzluklar ise görevlilerin uyarıları sonucu işletme personeli tarafından kaldırıldı. - İSTANBUL
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