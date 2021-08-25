Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı - Son Dakika

FATİH Eminönü 'nde sivil trafik ekipleri tarafından taksicilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde, emniyet kemeri takmayan, yolcu taşıma kapasitesini aşan ve belgeleri eksik olan taksicilere ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, Eminönü İskelesi'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler tarafından tek tek durdurulan taksilerde, sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri, araç yolcu kapasitesi ve taksimetreye yönelik kontroller yapıldı. Kontroller sonucunda, emniyet kemerini takmayan iki taksi sürücüsüne ayrı ayrı 144 lira para cezası kesildi. Taksi taşıma kapasitesini aşarak ikisi çocuk 6 yolcu alan taksi sürücüsüne ise 113 lira para cezası uygulandı. Öte yandan yolcu gibi taksilere binmek isteyen sivil trafik ekiplerini almayan sürücüler ise denetim noktasında durdurularak uyarıldı. Ekipler ile sürücülerin diyalogları, polis yaka kamerası tarafından kaydedildi.

"İŞİ HAKKIYLA YAPMAYAN BİR SÜRÜ ARKADAŞIMIZ VAR"