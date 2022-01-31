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Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı - Son Dakika

Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

31.01.2022 12:48
Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

Eminönü'nde sivil trafik ekipleri tarafından taksilere yönelik denetim yapıldı.

Eminönü'nde sivil trafik ekipleri tarafından taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde kısa mesafede yolcu almayan, turistlerle pazarlık yapan, emniyet kemeri takmayan, taksilere cezai işlem uygulandı. Sigara içtiği gerekçesiyle ceza yiyen taksi şoförü, "Yorgundum o yüzden içtim. Aracımda yolcu yoktu" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yapıldı. Saat 11.00'de başlayan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi. Yapılan denetimde taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri, taksimetre ve belgeleri tek kontrol edildi. Belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 3 taksi şoförüne 144'er lira para cezası uygulandı. Öte yandan emniyet kemeri takmayan ve sigara içen taksi şoförüne ise 401 TL para cezası uygulandı.

Ceza yiyen taksi şoföründen ilginç savunma

Yapılan denetimlerde emniyet kemeri takmadığı ve sigara içtiği için para cezası uygulanan bir taksi şoförü, "Yorgundum o yüzden içtim. Aracımda yolcu yoktu" dedi.

Taksi şoförü Ahmet Akgül, "Denetimler güzel. Bu denetimler yapılsın ama diyelim ki aramızdan biri rahatsızlandı. Onun yerine başkası çıkabilmesi için giriş çıkışların kolay yapılması daha güzel olur. Sistemlerde bir eksiklik var" şeklinde konuştu.

Dalgınlığından ötürü kemerini takmadığını söyleyen Tarkan Ömer Yazıcı "Vapurdan çıktım, dalgınlıktan unuttum. 200 metre geriden vapurdan çıktım. Bir an dalgınlığıma geldi, normalde kemerimi takarım" dedi. Kent genelinde taksicilere yönelik yapılan denetimlerin gün içerisinde de devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı
Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı
Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı
Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı
Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı
Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı
Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı
Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı
Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

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Para Cezası, Eminönü, Sigara, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı - Son Dakika
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