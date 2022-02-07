Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı - Son Dakika

Eminönü'nde sivil trafik ekipleri tarafından taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çevirmelerde emniyet kemeri takmayan çok sayıda taksiciye 196 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Müdürlüğü Ekipleri tarafından Eminönü sahilde taksicilere yönelik denetim düzenlendi. Sivil trafik ekipleri, yolcu kapasitesi, emniyet kemeri, taksimetre, belge kontrolü noktasında taksicileri durdurup kontrol etti. Kurallara riayet etmeyen, evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde polis ekipleri tarafından çevrilen emniyet kemeri takılı olmayan çok sayıda taksiciye 196 lira para cezası kesildi. Sivil trafik ekiplerinin denetimi gün boyu devam edecek. - İSTANBUL