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Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı - Son Dakika

Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

07.02.2022 12:28
Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

Eminönü'nde sivil trafik ekipleri tarafından taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Eminönü'nde sivil trafik ekipleri tarafından taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çevirmelerde emniyet kemeri takmayan çok sayıda taksiciye 196 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Müdürlüğü Ekipleri tarafından Eminönü sahilde taksicilere yönelik denetim düzenlendi. Sivil trafik ekipleri, yolcu kapasitesi, emniyet kemeri, taksimetre, belge kontrolü noktasında taksicileri durdurup kontrol etti. Kurallara riayet etmeyen, evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde polis ekipleri tarafından çevrilen emniyet kemeri takılı olmayan çok sayıda taksiciye 196 lira para cezası kesildi. Sivil trafik ekiplerinin denetimi gün boyu devam edecek. - İSTANBUL

Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı
Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eminönü, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eminönü'nde kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı - Son Dakika
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