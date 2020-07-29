Eminönü'nde Kurban Bayramı alışverişi hareketliliği - Son Dakika

Kurban Bayramı öncesinde Eminönü'nde, alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram alışverişlerinin önemli adreslerinden biri olan Eminönü'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında esnafın maske ve eldiven takarak satış yaptığı, vatandaşların da sosyal mesafe kuralına uyarak iş yerlerinin önünde sırayla girdiği görüldü. Vatandaşların bayram alışverişi için lokum, şeker ve kuru kahve satın aldığı gözlendi.

Esnaf, Ramazan Bayramı'na göre alışveriş yoğunluğunun arttığını ifade etti.

Kuru yemiş ve şekerleme dükkanı işleten Rıdvan Özçelebi, üç gündür hareketliliğin arttığını söyledi.

Vatandaşların bayrama sayılı günler kala dışarı çıktığını anlatan Özçelebi, özellikle lokum ve şekerleme bölümünde yoğunluk oluştuğunu dile getirdi. Özçelebi, arife günü daha fazla hareketlilik beklediklerini sözlerine ekledi.

Kuru kahve dükkanı işletmecisi Mert Tekin de Ramazan Bayramı'na göre satışın biraz daha iyi olduğunu ifade etti. Tekin, iş yerinde 7 kişinin 08.00-18.30 saatlerinde çalıştığını belirterek, "Ramazan Bayramı'na göre işler biraz daha yoğun. Çünkü pandeminin etkisi geçmeye başladı. İnsanlar biraz daha rahatladı, sokaklara yeni yeni çıkmaya başladı. Türk kahvesi alışverişte en çok tercih edilenler arasında." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'da yaşayan ve bayram için İstanbul'a gelen Akif Değirmenci de Eminönü'nde arkadaşlarına ve akrabalarına hediyelik lokum ve kahve aldığını söyledi.

Bu bayramı Ramazan Bayramı'nda gidemediği memleketi Bartın'da geçireceğini belirten Resul Özer ise yakınları için lokum aldığını kaydetti.