Son Dakika Haberleri: Eminönü'nde otelde yangın (1)
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Eminönü'nde otelde yangın (1)

1 saat önce

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Eminönü'nde 4 katlı bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Eminönü'nde 4 katlı bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir otelin mutfak bölümünde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otel müşterileri tahliye edilirken itfaiye araçları nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.

Görüntü dökümü:
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-Otelden görüntü
-Müşterilerin dışarı çıkması
-Tramvay yolundan görüntü
-Genel ve detaylar



Eminönü, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:35 Kaynak: DHA
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