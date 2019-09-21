Eminönü'nde otelde yangın (1)
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Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Eminönü'nde 4 katlı bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:40 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Eminönü'nde 4 katlı bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, Hocapaşa Mahallesi Hüdavendigar Caddesi üzerindeki 4 katlı bir otelin mutfak bölümünde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otel müşterileri tahliye edilirken itfaiye araçları nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı.
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