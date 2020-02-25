Eminönü'nde otelde yangın (1) - Son Dakika

Eminönü'nde otelde yangın (1)
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Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK / EMİNÖNÜ'nde bulunan bir otelde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:43 Kaynak: DHA
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ EMİNÖNÜ'nde bulunan bir otelde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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