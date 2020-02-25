Eminönü'nde otelde yangın - Son Dakika
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Eminönü'nde otelde yangın

6 saat önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ EMİNÖNÜ'nde 4 katlı otelin 4. katında yangın çıktı.

Eminönü'nde otelde yangın, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ EMİNÖNÜ'nde 4 katlı otelin 4. katında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Fatih, Mimar Hayrettin Mahallesi Tiyatro Caddesi Balipaşa yokuşunda bulunan 4 katlı otelin 4. katında saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelden yoğun duman yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.  Kısa sürede olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.


İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:39 Kaynak: DHA
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