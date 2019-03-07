Eminönü'nde Otomobil Denize Düştü
47 dakika önce
Eminönü'nde denize düşen otomobildeki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.
Eminönü
'nde denize düşen otomobildeki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sirkeci'de bulunan arabalı vapur iskelesinde, bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.
İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin yanı sıra, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:00 Kaynak: AA
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