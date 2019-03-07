Son Dakika Haberleri: Eminönü'nde Otomobil Denize Düştü

Eminönü'nde Otomobil Denize Düştü

47 dakika önce

Eminönü'nde denize düşen otomobildeki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.

Eminönü'nde Otomobil Denize Düştü, System.String[]
Eminönü'nde denize düşen otomobildeki biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sirkeci'de bulunan arabalı vapur iskelesinde, bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle denize düştü.

İhbar üzerine olay yerine Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin yanı sıra, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan biri çocuk 2 kişi kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 09:00 Kaynak: AA

Eminönü, Güncel
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