Son Dakika Haberleri: Eminönü'nde Otomobil Denize Uçtu (1)

Eminönü'nde Otomobil Denize Uçtu (1)

28 dakika önce

Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL DHAEminönü'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir otomobil denize uçtu.

Eminönü'nde Otomobil Denize Uçtu (1), System.String[]
Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN/ İSTANBUL DHA

Eminönü'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir otomobil denize uçtu. Otomobildeki 1 çocuk 2 kişi kurtarıldı. Olay yerine polis ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:42 Kaynak: DHA

DHA, Eminönü, Güncel
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