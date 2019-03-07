Eminönü'nde Otomobil Denize Uçtu (1)
10 dakika önce
Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL DHAEminönü'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir otomobil denize uçtu.
Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN/ İSTANBUL DHA Eminönü
'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir otomobil denize uçtu. Otomobildeki 1 çocuk 2 kişi kurtarıldı. Olay yerine polis ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:59 Kaynak: DHA
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