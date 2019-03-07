Eminönü'nde Otomobil Denize Uçtu
1 saat önce
Eminönü'nde arabalı vapura giden bir otomobil denize uçtu.
Eminönü
'nde arabalı vapura giden bir otomobil denize uçtu. Otomobildeki 1'i çocuk 2 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.
Edinilen ilk bilgilere göre, Eminönü'nde arabalı vapura giden bir otomobil denize uçtu. Olayın hemen ardından yapılan çalışmayla otomobildeki 1'i çocuk 2 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:14 Kaynak: İHA
Eminönü'nde Otomobil Denize Uçtu: 1'i Çocuk 2 Kişi Kurtarıldı
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