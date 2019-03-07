Eminönü'nde Otomobil Denize Uçtu (2)
1 saat önce
EMİNÖNÜ'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir otomobil denize uçtu.
EMİNÖNÜ'nde arabalı vapura gitmek üzere olan bir otomobil denize uçtu. Otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı.
Olay, saat 19.15 Eminönü
Arabalı Vapur iskelesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, arabalı vapur için bekleyen bir sürücüsü, bir anda otomobili hareket ettirdi. Vapur sırası için konulan dubaları da önüne alan sürücü, direksiyonu bir anda sağa kırarak denize uçtu. Çevredeki iki genç denize atlayarak bir çocuğu kurtarırken sürücüsünün bir süre sonra su yüzeyine çıktığı, ardından kurtarılarak kıyıya çıkarıldığı belirtildi. Olay yerine polis, sağlık, deniz polisi ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan 1'i çocuk iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kıyı emniyeti ekipleri ve deniz polisi dalgıçları otomobilde başka kimsenin olup olmadığını araştırıyor.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:09 Kaynak: DHA
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