Olay, Eminönü Meydan'da cuma öğle saatlerinde meydana geldi. Bir kişi, meydana gelerek poşette bulunan paraları havaya saçmaya başladı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete doldurdu. Paralar toplandıktan sonra aynı kişi, güvenlik görevlisinin elindeki para poşetini aldı. Elindeki poşetle bir süre yürüdükten sonra paraları yine havaya saçmaya başladı. Bu ilginç anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Eminönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EMİNÖNÜ'NDE PARALARI HAVAYA SAÇTI - Son Dakika

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