EMİNÖNÜ'NDE PARALARI HAVAYA SAÇTI - Son Dakika
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EMİNÖNÜ'NDE PARALARI HAVAYA SAÇTI

18.09.2022 09:58
EMİNÖNÜ'NDE PARALARI HAVAYA SAÇTI

FATİH'te bir kişi poşet dolusu paraları havaya saçtı.

FATİH'te bir kişi poşet dolusu paraları havaya saçtı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete koyduğu sırada aynı kişi poşeti alıp yine paraları havaya attı.

Olay, Eminönü Meydan'da cuma öğle saatlerinde meydana geldi. Bir kişi, meydana gelerek poşette bulunan paraları havaya saçmaya başladı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete doldurdu. Paralar toplandıktan sonra aynı kişi, güvenlik görevlisinin elindeki para poşetini aldı. Elindeki poşetle bir süre yürüdükten sonra paraları yine havaya saçmaya başladı. Bu ilginç anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Eminönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMİNÖNÜ'NDE PARALARI HAVAYA SAÇTI - Son Dakika

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