Eminönü'nde patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Eminönü'nde patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
30.04.2021 13:05
Eminönü'nde bir İETT otobüsünün arkasına takılan patenli iki çocuğun tehlikeli yolculuğu bu kadarına da pes artık dedirtti.
Eminönü'nde bir İETT otobüsünün arkasına takılan patenli iki çocuğun tehlikeli yolculuğu bu kadarına da pes artık dedirtti. Tutundukları otobüsün arkasında birbirine tekme atıp el ve kol şakası yapan patenli çocukların tehlikeli oyunu kameraya böyle yansıdı.
Dün Eminönü'nde hareket halindeki bir otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençler yolculuk esnasında birbirleriyle ile şakalaştı. Birbirlerine tekme atan, el ve kol hareketleri yapan gençlerin tehlikeli oyunu, otomobille arkadan gelen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
(Batuhan Toprak/İHA)
Son Dakika Şehrazat ve Acun Medya arasındaki alacak davasında uzlaşma sağlanınca dava düştü Son Dakika! Pençe-Yıldırım harekatında yaralanan 2 askerimiz hastanede şehit oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge: Toplumsal olaylarda polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydetmek artık yasak Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Kendilerini polisten akıllı zannetseler de başaramadılar! Kafenin balkonundan, yan balkona böyle kaçtılar İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı