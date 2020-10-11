EMİNÖNÜ'NDE PAZAR KALABALIĞI - Son Dakika

İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Bazı kişilerin maske takmadığı görüldü.Hafta içi yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'da, pazar günü güneşli hava kendisini gösterdi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar gezmek ve alışveriş yapmak için Eminönü'ne akın etti. Yoğun kalabalık nedeniyle vatandaşlar sosyal mesafeyi korumakta güçlük çekerken, bazı vatandaşların maske takmadıkları görüldü.

- İstanbul