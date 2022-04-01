Eminönü'nde ramazan hareketliliği - Son Dakika
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Eminönü'nde ramazan hareketliliği

01.04.2022 18:48
Eminönü'nde ramazan hareketliliği

RAMAZAN alışverişi için Eminönü'nü tercih edenler yoğunluk oluşturdu.

RAMAZAN alışverişi için Eminönü'nü tercih edenler yoğunluk oluşturdu.

Ramazan bu akşam kılınacak ilk teravihle birlikte başlıyor. Ramazan alışverişi yapmak isteyenler Eminönü'ne akın etti. Eminönü'nde yoğunluk oluşurken, bu yıl da ramazan alışverişinin en çok tercih edileni hurma oldu.

'DÖRT GÖZLE RAMAZANIMIZI BEKLİYORDUK'

Ramazan alışverişi yapmak için gelen Mesude Yaşar "Kahvaltılık almaya geldim. İlk sahur için hazırlık. Salam aldım, sucuk aldım, peynir aldım. Bayağı yoğundu, çok kalabalıktı. Müthiş kalabalıktı. Dört gözle bekliyorduk Ramazanımızı. Hurma da aldık. Rastgele aldım, ben fiyata baktım. Önceden her şeyi alıyorduk bu kadar para tutmuyordu. 500 TL getirdim bitti tükendi" dedi.

"YUMUŞAK OLDUĞU İÇİN KUDÜS HURMASI DAHA ÇOK GİDİYOR"Eminönü'nde esnaf olan Ahmet Akbulut, "Bugün biraz yoğunluk var, fiyatlar düştü. Hurmanın kilosu 100'dü dün, bugün 90 yaptık sürümden kazanalım diye hem de müşteri alsın diye. Geçen seneye göre düşük ama buna da şükür. Bu zamma göre buna da şükür. Kudüs daha çok gidiyor yumuşak olduğu için" diye konuştu.

"YARIN İLK DEFA ORUÇ TUTACAĞIMIZ İÇİN HEYECANLIYIZ"

Ramazan alışverişine gelen Ramazan Efe Çelik "Ramazan alışverişi için geldik. Lokum aldık, hurma aldık, zeytin, peynir aldık. Genelde sahurda yenecek şeyler aldık. Yarın ilk defa oruç tutacağımız için heyecanlıyız. Yoğunluk bayağı vardı. Mısır Çarşısı'nın içerisi de kalabalık bayağı bir insan var. Kudüs hurması tercih ettik" diye konuştu. Aygül Çelik "İlk sahur için bir kahve aldım sadece. İlk sahurda da simit peynir yiyeceğiz" dedi.


Eminönü'nde ramazan hareketliliği
Eminönü'nde ramazan hareketliliği
Eminönü'nde ramazan hareketliliği
Eminönü'nde ramazan hareketliliği
Eminönü'nde ramazan hareketliliği
Eminönü'nde ramazan hareketliliği
Eminönü'nde ramazan hareketliliği
Eminönü'nde ramazan hareketliliği
Eminönü'nde ramazan hareketliliği
Eminönü'nde ramazan hareketliliği
YORUMLAR
500
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Eminönü, Kudüs, Hurma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eminönü'nde ramazan hareketliliği - Son Dakika


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