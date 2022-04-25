Eminönü'nde rengarenk şeker ve lokumlar tezgahlardaki yerini aldı - Son Dakika

Ramazan Bayramı'na sayılır günler kala Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu başladı. Esnaf, vatandaşın şeker yerine lokuma yöneldiğini belirtti. Fiyatlar ise 50-100 TL arasında değişiyor.

Ramazan'ın son haftasında Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu başladı. Her yıl bayram öncesi vatandaşların uğrak yeri olan Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu başladı. Bayram denilince akla gelen şekerler artık yerini lokuma bırakıyor. Vatandaşlar şeker yerine lokuma talep gösteriyor. Eminönü esnafı, vatandaşların daha çok lokum sorduklarını belirtti.

"ESKİYE GÖRE ŞEKER SORAN OLMUYOR"

Alışveriş için vatandaşları beklediklerini ifade eden Eminönü esnafı Mustafa İğde, "Tezgahlarımızı süsledik müşterilerimizden gelecek olan talebi bekliyoruz. Yoğunluk bugün itibariyle başlar. Genelde vatandaş lokum ve kuruyemişe talep gösteriyor. Eskiye göre şeker soran olmuyor. Lokum fiyatları 50 ile 85 TL arasında değişiyor. Geçen seneye göre lokumun kilosunu 60 TL'ye satıyorduk şimdi ise 85 TL'ye satıyoruz. Şeker ise geçen sene 30 TL'den satılıyordu şimdi ise 50 TL'den satıyoruz. Gelen vatandaş 750 gram ile 1 kilo arasında alıyor" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA İSE LOKUM AĞIRLIKLI SATIYORUZ"

Bayrama hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, "Şeker, lokum, çikolata yoğun bir şekilde hazırlanıyor. Eskiye göre şekere talep yok. Şu anda lokuma daha çok talep var. Eskiden biz burada 3 ton şeker satardık. Şu anda ise lokum ağırlıklı satıyoruz. Lokum fiyatları 50 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Yoğunluk başladı. Gelecek olan müşterilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayram alışverişine geldiğini açıklayan Alaattin Kaya, "Arkadaşımla geldim hem alışveriş hem de gezeceğiz. Şeker, fındık, çikolata aldım. Fiyatlar normal herkes bütçesine göre alması gerekiyor" dedi.

Bayram alışverişine geldiğini belirten diğer bir vatandaş, "Genelde babamızdan alıştığımız gibi kuruyemiş tarzı ürünler aldım. Erken geldim işlerimi hallettim sonrasında da alışveriş yapmak istedim" diye konuştu.

(Uğur Çetin - Muhammed Fırat Aksoy - İHA)