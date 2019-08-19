EMİNÖNÜ'NDE SEL BASKINI GÜVENLİK KAMERASINDA; METRELERCE SU BİR ANDA BÖYLE DOLDU
1 saat önce
İstanbul'daki sel felaketinde en çok Eminönü bölgesi etkilendi.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:54 Kaynak: DHA
'daki sel felaketinde en çok Eminönü
bölgesi etkilendi. Bir anda alt geçide dolan su güvenlik kamerasına yansıdı. Su kısa sürede metrelerce derinliği ulaştı.
Görüntü Dökümü:
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-Suyun alt geçide dolma anı
-Araçların geçmesi
-Dolan
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