Son Dakika Haberleri: EMİNÖNÜ'NDE SEL BASKINI GÜVENLİK KAMERASINDA; METRELERCE SU BİR ANDA BÖYLE DOLDU
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EMİNÖNÜ'NDE SEL BASKINI GÜVENLİK KAMERASINDA; METRELERCE SU BİR ANDA BÖYLE DOLDU

1 saat önce

İstanbul'daki sel felaketinde en çok Eminönü bölgesi etkilendi.

EMİNÖNÜ'NDE SEL BASKINI GÜVENLİK KAMERASINDA; METRELERCE SU BİR ANDA BÖYLE DOLDU, System.String[]
İstanbul'daki sel felaketinde en çok Eminönü bölgesi etkilendi. Bir anda alt geçide dolan su güvenlik kamerasına yansıdı. Su kısa sürede metrelerce derinliği ulaştı.

Görüntü Dökümü:
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-Suyun alt geçide dolma anı
-Araçların geçmesi
-Dolan

DH AFEED



İstanbul, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:54 Kaynak: DHA
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