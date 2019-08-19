EMİNÖNÜ'NDE SEL BASKINI GÜVENLİK KAMERASINDA; METRELERCE SU BİR ANDA BÖYLE DOLDU
39 dakika önce
İSTANBUL'daki sel felaketinde en çok Eminönü bölgesi etkilendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:28 Kaynak: DHA
İSTANBUL'daki sel felaketinde en çok Eminönü
bölgesi etkilendi. Bir anda alt geçide dolan su güvenlik kamerasına yansıdı. Su kısa sürede metrelerce derinliği ulaştı.
Cumartesi günü güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saat 12.12'de tünele su dolmaya başlıyor. Bu sırada araçların geçişi devam ediyor. 12.39'da ise giderek şiddetleniyor ve kısa sürede araçların geçemeyeceği seviyeye ulaşıyor. Saat 13.13'de suyun yüksekliği güvenlik kamerasına kadar ulaşıyor. 13.14'de ise güvenlik kamerası da su altında kalıyor ancak çalışmaya devam ediyor. Tüm bu yaşananlar tünelin güvenlik kamerası tarafından görüntüleniyor.
Görüntü Dökümü:
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-Suyun alt geçide dolma anı
-Araçların geçmesi
-Dolan su
-Güvenlik kamerasının su altında kalması
- İstanbul
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