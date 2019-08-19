Son Dakika Haberleri: EMİNÖNÜ'NDE SEL BASKINI GÜVENLİK KAMERASINDA;
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EMİNÖNÜ'NDE SEL BASKINI GÜVENLİK KAMERASINDA;

1 saat önce

İstanbul'daki sel felaketinde en çok Eminönü bölgesi etkilendi.

İstanbul'daki sel felaketinde en çok Eminönü bölgesi etkilendi. Bir anda alt geçide dolan su güvenlik kamerasına yansıdı. Su kısa sürede metrelerce derinliği ulaştı.
İstanbul, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 06:26 Kaynak: DHA
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