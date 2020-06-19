Eminönü'nde şiddetli yağış yeniden etkili oldu - Son Dakika

İstanbul'da, beklenen yağış öğlen saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Eminönü'ne ikinci defa etkili olan şiddetli yağmurdan kaçmaya çalışan vatandaşların o anları kameraya yansıdı.

İstanbul'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış öğlen saatlerinde etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı, yollar su altında kaldı. Eminönü'nde yağmur nedeniyle trafik durma noktasına gelirken şiddetli yağış ikinci kez etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları ve üstü kapalı yerlerde bekledi. Yüksek bölgelerden akan yağmur suları da Ragıp Gümüşpala Caddesi'nde birikerek trafikteki araçlara zorlu anlar yaşattı. Eminönü'ne ikinci defa etkili olan şiddetli yağmurdan kaçmaya çalışan vatandaşların o anları ise kameralara yansıdı.

- İstanbul