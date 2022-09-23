EMİNÖNÜ'NDE SİMİTÇİ HEYKELİ'NDEKİ SİMİTLERİ ÇALDILAR - Son Dakika
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EMİNÖNÜ'NDE SİMİTÇİ HEYKELİ'NDEKİ SİMİTLERİ ÇALDILAR

23.09.2022 14:25
EMİNÖNÜ'NDE SİMİTÇİ HEYKELİ'NDEKİ SİMİTLERİ ÇALDILAR

TARİHİ Eminönü simidini temsil eden Yeni Camii Meydanı'ndaki simitçi heykelinin 'simitleri' çalındı.

TARİHİ Eminönü simidini temsil eden Yeni Camii Meydanı'ndaki simitçi heykelinin 'simitleri' çalındı. Belediye yetkilileri çalınan bronz simit heykellerin bulunması için çalışma başlattı.

Fatih Belediyesi tarafından, 2016 yılında heykel sanatçıları Mustafa Burnazoğlu ve Ersin Alyakut'a yaptırılan simitçi heykelinin 30 bronz simiti çalındı. Parasını denkleştirmeye çalışan bir çocuğa simit veren simitçiyi tasvir eden heykelin yapımı 3 ay sürmüştü. Yeni Camii Meydanı'ndaki heykelin yapımında bir ton bronz kullanılmıştı. Eminönü'nü ziyaret edenlerden yoğun ilgi gören simitçi heykelinin tezgahı 3 aydır simitsiz kaldı. Heykelin simit tezgahının bir kısmı da zarar gördü. Fatih Belediyesi yetkilileri çalınan bronz simit heykellerinin bulunması için çalışma başlattığını belirterek, heykelin tekrar eski haline getirileceğini bildirdi.

Eminönü'ne alışveriş için gelen Meral Demirbaş, "Pandemiden önce Eminönü'ne gelmiştim, kızlarım heykelle fotoğraf çektirmişti. O zaman tezgahta simitler vardı, çok hoşuma gitmişti. Şimdi simitleri göremeyince çok şaşırdım. Acaba bronz diye alıp sattılar mı" dedi. Fatih Yıldız ise 4 yıl önce Eminönü'ne geldiğinde heykelin çok dikkatini çektiğini belirterek, simitlerin çalınmasına üzüldüğünü ifade etti.

Görüntü dökümü------------------------Heykelin eski halinin fotoğrafları-Heykelden detaylar -Heykeldeki simitlerin çalınmasından sonraki görüntüsü -Muhabir anonsu (Yalın Onat ERGÖR) -Heykelin fotoğraflarını çekenlerin görüntüsü Yeni Camii Meydanı'ndan detay görüntüler

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
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EMİNÖNÜ'NDE BRONZ SİMİTLERİ ÇALINAN HEYKELİN SANATÇILARINDAN BURNAZOĞLU TEKRAR YAPMASI 1 AYI ALIR EMİNÖNÜ'NDE BRONZ SİMİTLERİ ÇALINAN HEYKELİN SANATÇILARINDAN BURNAZOĞLU TEKRAR YAPMASI 1 AYI ALIR Eminönü Meydanı'ndaki simitçi heykelinin bronz simitleri çalındı Eminönü Meydanı'ndaki simitçi heykelinin bronz simitleri çalındı
Kaynak: DHA

Fatih Belediyesi, Yeni Camii, Eminönü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMİNÖNÜ'NDE SİMİTÇİ HEYKELİ'NDEKİ SİMİTLERİ ÇALDILAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: EMİNÖNÜ'NDE SİMİTÇİ HEYKELİ'NDEKİ SİMİTLERİ ÇALDILAR - Son Dakika
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