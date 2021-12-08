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Eminönü'nde taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan sürücü suçu fabrikaya attı - Son Dakika

Eminönü'nde taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan sürücü suçu fabrikaya attı

08.12.2021 15:18
Eminönü'nde taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan sürücü suçu fabrikaya attı

EMİNÖNÜ'nde polis ekipler taksilere yönelik denetim yaptı.

EMİNÖNÜ'nde polis ekipler taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimde kısa mesafede yolcu almayan, turistlerle pazarlık yapan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza kesilirken, emniyet kemeri takmayan bir taksi sürücüsü, "Fabrikaya söyleyin. Doğru düzgün emniyet kemeri yapsın. Bağırsaklarımız dışarı çıkıyor" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi, evrak,belge ve taksimetreleri incelendi. Belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan taksicilere ceza kesildi.Yapılan denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 6 taksi şoförüne 144'er lira para cezası uygulandı.

"DOĞRU DÜZGÜN EMNİYET KEMERİ YAPSIN. BAĞIRSAKLARIMIZ DIŞARI ÇIKIYOR"

Emniyet kemeri kullanmadığı için ceza kesilen taksi şoförü Selami Karslı, "Bana söylemeyin,  fabrikaya söyleyin. Doğru düzgün emniyet kemeri yapsın. Bağırsaklarımız dışarı çıkıyor" dedi. Kent genelinde taksicilere yönelik yapılan denetimlerin gün içerisinde de devam edeceği bildirildi.


Eminönü'nde taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan sürücü suçu fabrikaya attı
Eminönü'nde taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan sürücü suçu fabrikaya attı
Eminönü'nde taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan sürücü suçu fabrikaya attı
Eminönü'nde taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan sürücü suçu fabrikaya attı
Eminönü'nde taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan sürücü suçu fabrikaya attı

Eminönü, Polis, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eminönü'nde taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan sürücü suçu fabrikaya attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eminönü'nde taksi denetimi: Emniyet kemeri takmayan sürücü suçu fabrikaya attı - Son Dakika
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