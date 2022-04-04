Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi - Son Dakika
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Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi

04.04.2022 15:12
Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi

Eminönü'nde sivil trafik ekipleri tarafından taksilere yönelik denetim yapıldı.

Eminönü'nde sivil trafik ekipleri tarafından taksilere yönelik denetim yapıldı. Denetimde kısa mesafede yolcu almayan, turistlerle pazarlık yapan, emniyet kemeri takmayan, taksilere cezai işlem uygulandı. Ceza yiyen taksi şoförü, "Barkodu yokmuş diye ceza yedim sandım. Ne bileyim herkes bir yerden ceza yazıyor. Bende eksik yok ceza yazıyorlar. Bende ceza yedim diye zannettim" diyerek şaşkınlık yaşarken, ceza yiyen kadın taksi sürücüsü ise "Ehliyetimi evde unuttuğum için 427 lira ceza yedim" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Eminönü'nde taksicilere yönelik denetim yapıldı. Saat 13.00'de başlayan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi. Yapılan denetimde taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri, taksimetre ve belgeleri tek kontrol edildi. Belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 3 taksi şoförüne 144'er lira para cezası uygulandı. Öte yandan ehliyet kimliği yanında olmayan taksi şoförüne ise 427 TL para cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerde ceza yiyen Kadın taksi sürücüsü Hülya Yiğit "Güzel para cezası yedim, ehliyetimi evde unuttuğum için 427 lira ceza yedim. Ben yasal çalışıyorum ama benim hatam yüzünden yaşamış olduğum bir ceza kaçak olarak çalışanlar var. Düzgün işini yapıp da onları kötüye süren şoförlere ders olsun. Uygulamalar çok güzel" dedi.

Ceza yediğini zanneden Kemal Özdemir "Barkodu yokmuş diye yedim, okutsalar şuradan sistemde görünüyor ama bana ceza yazıyorsunuz. Ne bileyim herkes bir yerden ceza yazıyor. Bende eksik yok ceza yazıyorlar. Bende ceza yedim diye zannettim. Zaten iş yok, Ramazandan ötürü iş yapamıyoruz" şeklinde konuştu.

Kent genelinde taksicilere yönelik yapılan denetimlerin gün içerisinde de devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi
Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi
Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi
Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi
Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi
Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eminönü, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eminönü'nde taksiler tek tek denetlendi - Son Dakika
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