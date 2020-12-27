Eminönü'nde turist yoğunluğu - Son Dakika

Eminönü'nde turist yoğunluğu
27.12.2020 13:57
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle öğle saatlerinde Eminönü sahilinde turist yoğunluğu yaşandı.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle öğle saatlerinde Eminönü sahilinde turist yoğunluğu yaşandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında haftasonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde meydanlarda turist yoğunluğu yaşandı. Kısıtlamadan muaf olan turistler İstanbul'un tadını çıkardı. Eminönü sahilinde tur atan turistler manzaraya karşı bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı turistlerin ise maske takmadığı görüldü. Yasaklar nedeniyle bazı turistlerin sahil kenarı ve büfe önlerinde yemek yediği görüldü.
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