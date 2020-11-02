Eminönü'nde turistlere yönelik drone destekli korona virüs denetimi - Son Dakika

Eminönü'nde turistlere yönelik drone destekli korona virüs denetimi
02.11.2020 15:41
- Eminönü'nde turistlere yönelik drone destekli korona virüs denetimi Eminönü'nde vatandaşlar ve yabancı turistler korona virüs tedbirleri kapsamında drone desteğiyle maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.
- Eminönü'nde turistlere yönelik drone destekli korona virüs denetimi
İSTANBUL - Eminönü'nde vatandaşlar ve yabancı turistler korona virüs tedbirleri kapsamında drone desteğiyle maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timleri tarafından turistlere yönelik Eminönü'nde denetim gerçekleştirildi.
Polis ekipleri, turistleri maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı. Denetimlerde İngilizce sesli komutlar verebilen drone de kullanıldı. Maske ve sosyal mesafeye uymayan turistler drone yardımıyla tespit edilerek uyarıldı. Öte yandan İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine ait drone çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.
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