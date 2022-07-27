İstanbul'da turist bekleyen taksiciler, engelli olan yaşlı kadını araca almadı - Son Dakika
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İstanbul'da turist bekleyen taksiciler, engelli olan yaşlı kadını araca almadı

27.07.2022 09:37

Eminönü ilçesinde yol kenarında taksi bekleyen engelli ve yaşlı kadını almayıp turistleri bekleyen ticari taksi sürücüleri tepki çekti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Yaşlı kadının yakınıysa, durumu zabıta ekibine bildirip taksicileri şikayet etti.

Eminönü Meydanı'nda tekerlekli sandalye üzerinde oturan engelli yaşlı kadın, taksiye binmek için bir yakınıyla cadde üzerine geldi. Bu esnada yoldan geçen boş taksiler yaşlı kadının yakınının el işareti yapmasına rağmen durmadı.

ZABITAYA BİLDİRİP TAKSİCİLERİ ŞİKAYET ETTİ

Taksicilerden bazıları yol üzerinde bulunan bir turisti araca aldı. Yaşlı kadının yakını durumu yoldan geçen zabıta ekibine bildirip taksicileri şikayet etti. Uzun süre cadde üzerinde araç bekleyen engelli kadının mağdur olduğu görüldü.

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Kaynak: İHA

Eminönü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da turist bekleyen taksiciler, engelli olan yaşlı kadını araca almadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da turist bekleyen taksiciler, engelli olan yaşlı kadını araca almadı - Son Dakika
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