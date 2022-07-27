Taksicilerden bazıları yol üzerinde bulunan bir turisti araca aldı. Yaşlı kadının yakını durumu yoldan geçen zabıta ekibine bildirip taksicileri şikayet etti. Uzun süre cadde üzerinde araç bekleyen engelli kadının mağdur olduğu görüldü.

Eminönü Meydanı 'nda tekerlekli sandalye üzerinde oturan engelli yaşlı kadın, taksiye binmek için bir yakınıyla cadde üzerine geldi. Bu esnada yoldan geçen boş taksiler yaşlı kadının yakınının el işareti yapmasına rağmen durmadı.

Kaynak: İHA

Eminönü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da turist bekleyen taksiciler, engelli olan yaşlı kadını araca almadı - Son Dakika

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