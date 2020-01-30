EMİNÖNÜ'NDE YANGIN PANİĞİ  (2) - Son Dakika

EMİNÖNÜ'nde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Eminönü Tahtakale'de bir binada saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Tarihi Yeni Camii'nin yakınında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yükselen alev ve dumanlar Tarihi Yarımada'nın bir çok noktasında görüntülendi. Alev alev yanan binaya itfaiye müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangının farklı noktalardan çekilen görüntüleri

-Çalışmalar

-Detaylar