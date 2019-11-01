Son Dakika Haberleri: Eminönü'nde yer altı kablolarında korkutan patlama
Son Dakika Güncel Eminönü'nde yer altı kablolarında korkutan patlama

Eminönü'nde yer altı kablolarında korkutan patlama

6 saat önce

Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının bulunduğu alandaki yer altı kablolarında patlama meydana geldi.

Eminönü'nde yer altı kablolarında korkutan patlama, System.String[]

Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının bulunduğu alandaki  yer altı kablolarında patlama meydana geldi.

Otobüs duraklarının bulunduğu alanda saat 10.00 sıralarında patlama sesleri duyuldu. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan patlamaların yeraltı elektrik kablolarında meydana geldiği belirlendi. Polis çevrede önlem alırken ekipler çalışma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:48 Kaynak: DHA
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