EMİNÖNÜ'NDE YER ALTI KABLOLARINDA KORKUTAN PATLAMA
6 saat önce
Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının bulunduğu alandaki yer altı kablolarında patlama meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:49 Kaynak: DHA
Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının bulunduğu alandaki yer altı kablolarında patlama meydana geldi.
Otobüs duraklarının bulunduğu alanda saat 10.00 sıralarında patlama sesleri duyuldu. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan patlamaların yeraltı elektrik kablolarında meydana geldiği belirlendi. Polis çevrede önlem alırken ekipler çalışma başlattı.
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-Çıkan duman ve alevler
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