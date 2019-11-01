EMİNÖNÜ'NDE YER ALTI KABLOLARINDA KORKUTAN PATLAMA

-Çıkan duman ve alevler

Otobüs duraklarının bulunduğu alanda saat 10.00 sıralarında patlama sesleri duyuldu. Çevrede kısa süreli paniğe neden olan patlamaların yeraltı elektrik kablolarında meydana geldiği belirlendi. Polis çevrede önlem alırken ekipler çalışma başlattı.

Eminönü'nde bulunan otobüs duraklarının bulunduğu alandaki yer altı kablolarında patlama meydana geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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