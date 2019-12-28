Eminönü'nde yılbaşı alışverişi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eminönü'nde yılbaşı alışverişi - Son Dakika

Eminönü'nde yılbaşı alışverişi

6 saat önce

YILBAŞI alışverişi yapmak isteyenler Eminönü'nde hediyelik eşya dükkanlarını tercih ettiler.

Eminönü'nde yılbaşı alışverişi, System.String[]

YILBAŞI alışverişi yapmak isteyenler Eminönü'nde hediyelik eşya dükkanlarını tercih ettiler. Vatandaşlar noel baba kıyafetleri, yılbaşı ışıkları ve süs eşyaları aldılar.


Eminönü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı
Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü

Son Dakika Haberleri
22:56 Balıkesir'de 84 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
22:56 Tekirdağ'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
22:53 Bakan Kurum: "Kanal İstanbul, Boğaz'ın özgürlük projesidir" - Son Dakika
22:46 Sarıyer'de istinat duvarının yola çökme anı kamerada - Son Dakika
22:43 Sarıyer'de istinat duvarının yola çökme anı kamerada - Son Dakika
22:06 ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
21:12 Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 22:59:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eminönü'nde yılbaşı alışverişi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]