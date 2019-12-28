Eminönü'nde yılbaşı alışverişi - Son Dakika

Eminönü'nde yılbaşı alışverişi
6 saat önce
YILBAŞI alışverişi yapmak isteyenler Eminönü'nde hediyelik eşya dükkanlarını tercih ettiler.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:10 Kaynak: DHA
YILBAŞI alışverişi yapmak isteyenler Eminönü'nde hediyelik eşya dükkanlarını tercih ettiler. Vatandaşlar noel baba kıyafetleri, yılbaşı ışıkları ve süs eşyaları aldılar.
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