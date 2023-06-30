Eminönü'nde 'yolcu kapma' kavgası kamerada: Polis havaya ateş açtı - Son Dakika
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Eminönü'nde 'yolcu kapma' kavgası kamerada: Polis havaya ateş açtı

30.06.2023 16:46

İstanbul Eminönü'nde boğaz turu düzenleyen iki firmanın çalışanları arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı. Taraflardan biri sopayla saldırırken, polis müdahale etmek için havaya ateş açtı.

Eminönü'nde 'yolcu kapma' kavgası kamerada: Polis havaya ateş açtı

Boğaz turu düzenleyen iki firmanın çalışanları arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı

İSTANBUL Eminönü'nde boğaz turu düzenleyen iki firmanın çalışanları yolcu kapma yarışına girince kavga çıktı. Taraflardan biri karşısındakine sopayla saldırırken, polis kavgaya karışanları ayırmak için havaya ateş açtı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Eminönü'nde boğaz turu düzenleyen firmalar yolcu kapma yarışına girdi. Bu sırada iki firma çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan biri karşısındakine sopayla saldırırken, kavgaya polis müdahale etti. Polis tarafları ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Taraflar oradan uzaklaşırken, o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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