Son Dakika Haberleri: Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor
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Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor

1 saat önce

İstanbul'da sağanak yağışın ardından su ile dolan Eminönü alt geçidinin tahliye ve temizlenme çalışmalarına başlandı.

İstanbul'da sağanak yağışın ardından su ile dolan Eminönü alt geçidinin tahliye ve temizlenme çalışmalarına başlandı. İstanbul'da birçok ilçede etkili olan sağanak yağışın kısmen durmasının ardından temizleme ve yağmur sularını tahliye etme çalışmaları başladı. Yağış nedeniyle su dolan Eminönü'ndeki alt geçitte de belediye çalışanlarının tıkanan kanalizasyon giderlerini açmaya çalıştığı gözlemlendi. Yağmur suyu ile dolan alt geçitte ekiplerin temizleme çalışması devam ediyor.
(Oğuzcan Yazar/İHA)
İstanbul, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:45 Kaynak: İHA
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Eminönü'ndeki alt geçitlerdeki suyun tahliye çalışmaları sürüyor
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