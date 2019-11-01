Son Dakika Haberleri: Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor
Son Dakika Genel Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor

Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor

7 saat önce

Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyorİSTANBUL - Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin kaldırılması için işletme sahiplerine İBB tarafından ihtarname gönderilmişti.

Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor

İSTANBUL - Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin kaldırılması için işletme sahiplerine İBB tarafından ihtarname gönderilmişti. İhtarnamede yer alan tarihe göre bugün kaldırılması gereken balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor.

Eminönü'nün adeta simgesi haline gelen balık ekmek satan teknelerinin boşaltılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtarname göndermişti. İşletme sahiplerine gönderilen ihtarnamede, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibariyle dolduğu kaydedilmişti. İşletme sahiplerinin sabahın erken saatlerinde teknelerine gittiği görüldü. Yetkililerden ise henüz kimse gelmedi. Balık ekmek satan teknelerin bekleyişi sürüyor.

Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eminönü, Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:28 Kaynak: İHA
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