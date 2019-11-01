Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor

Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin kaldırılması için işletme sahiplerine İBB tarafından ihtarname gönderilmişti. İhtarnamede yer alan tarihe göre bugün kaldırılması gereken balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor.



Eminönü'nün adeta simgesi haline gelen balık ekmek satan teknelerinin boşaltılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtarname göndermişti. İşletme sahiplerine gönderilen ihtarnamede, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibarıyla dolduğu kaydedilmişti. İşletme sahiplerinin sabahın erken saatlerinde teknelerine gittiği görüldü. Yetkililerden ise henüz kimse gelmedi. Balık ekmek satan teknelerin bekleyişi sürüyor. - İSTANBUL