Son Dakika Haberleri: Eminönü'ndeki balıkçılar için yürütmeyi durdurma kararı
Son Dakika Genel Eminönü'ndeki balıkçılar için yürütmeyi durdurma kararı

Eminönü'ndeki balıkçılar için yürütmeyi durdurma kararı

6 saat önce

Eminönü'ndeki balıkçılar için yürütmeyi durdurma kararıİSTANBUL - İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine balık ekmek teknelerinin boşaltılması konusunda yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Eminönü'ndeki balıkçılar için yürütmeyi durdurma kararı

İSTANBUL - İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine balık ekmek teknelerinin boşaltılması konusunda yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü'ndeki balık ekmek satan işyerlerinin boşaltılması için kira sözleşmesinin süresinin dolması üzerine geçtiğimiz günlerde ihtarname göndermişti. Kendilerine ihtarname gönderilen balıkçılar ise İBB'nin kararının durdurulması için İstanbul 4. İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme, başvurusu değerlendirerek yürütmeyi durdurmaya yönelik karar verdi.

Karara ilişkin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun, "Uygulanmakla etkisi tükenecek olan idari işlemlerin yürütülmesinin savunma alındıktan sonra yeniden karar verilmek üzere idarenin savunması alınmaksızın da durdurulabileceği" maddesini gerekçe gösteren mahkeme, davalı İBB'den savunmasını ve taraflar arasındaki kontrat ile belgelerin istenmesine hükmetti. Mahkeme, ara karar gereği istenen belgelerin 30 gün içinde mahkeme gönderilmesinin ardından yeniden karar verileceğini kaydetti.

Eminönü'ndeki balıkçılar için yürütmeyi durdurma kararı

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 02:53 Kaynak: İHA
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